В Минске свыше 600 пенсионеров из 4000 опрошенных согласны обменять свою квартиру на пожизненное обслуживание

Новое направление соцобеспечения одиноких пожилых людей намерены опробовать в Минске в этом году. Сейчас рассматривают несколько вариантов. Один из них — рентные отношения.

Так, по желанию пенсионера социальные работники будут оказывать необходимые услуги, если он передаст свое жилье в собственность города. При этом ему выплатят ренту. Также при желании можно будет передать жилье государству и перейти на полное обслуживание в стационарное интернатное учреждение.Около 50 пожилых минчан уже решили воспользоваться такой возможностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Скромная однокомнатная квартира в столичной 9-этажке. Низкие потолки и узкая лестничная клетка. Всё самое дорогое за 75 лет жизни Таисия Васильева смогла уместить на 33-х квадратных метрах. Уйдя на пенсию, бывший инженер осталась наедине с собственной жилплощадью.

Найти выход из жилищного ступора помогли соцработники. В обмен на старую квартиру они предложили пожилой женщине пожизненное денежное пособие, а также возможность переехать в комфортабельную комнату в специальном интернате.

Свои без малого 33 квадратных метра благодаря новому проекту рентного механизма Таисия Ипполитовна сможет поменять на комнату в настоящем пансионате. Теперь и за коммунальные платежи голова не болит, и медицинское обслуживание прямо на месте. Да и с квартирой пожилая женщина расставаться не боится. Главное, говорит, чтобы кто-нибудь рядом был.

Таких, как она, в Минске свыше десяти тысяч. Для многих такое решение — как бальзам на душу. По опросам специалистов, свыше 600 столичных пенсионеров из 4000 опрошенных согласны обменять свою квартиру на пожизненное обслуживание.

Анатолий Ражанец, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня ведется работа по наполнению здания оборудованием для того, чтобы люди чувствовали себя, как дома.

Эти слова уже успели лечь на бумагу. В ближайшее время на базе недавно открывшегося дома-интерната для ветеранов войны и труда «Світанак» построят новый корпус для оказания рентных услуг. Проект самого современного белорусского дома престарелых уже практически готов.

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект»:

Это будут однокомнатные или может даже двухкомнатные квартиры. Но главная их особенность в том, что люди будут находиться под постоянным наблюдением и уходом.

В соседних странах практика заключения договоров ренты существует уже не один год. Возможно, подобное решение квартирного вопроса приживется и в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».