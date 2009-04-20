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В Минске судят «бухгалтера» морозовской банды

20 апреля 2009 16:43
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Это уже не первый закрытый процесс, который проходит в следственном изоляторе.

Здесь судили и других членов «морозовской» группировки. Четверо из них снова на скамье подсудимых. Но теперь вместе с преступным лидером по кличке Солдат. Криминальный авторитет Николай Солдатенко – один из руководителей «морозовской» банды. В кровавых делах он предпочитал не мараться. А был, так называемым, «смотрящим» по Гомелю, и распределял преступный бюджет.

Длительное время Солдатенко находился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Ему и четырём другим членам банды предъявлено обвинение по статьям «Вымогательство», «Соучастие в преступлении» и «Создание преступной организации». Напомним, в конце 2006 года Верховный суд вынес приговоры 46 членам «морозовской» банды. Трое из них – приговорены к высшей мере наказания.

# общество

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