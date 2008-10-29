В Минске стартует общегородская медицинская акция "Вместе против инсульта"

В поликлиниках, крупных торговых центрах, аптеках и на предприятиях организованы специальные пункты, где желающие смогут заполнить специальную "карту прогнозирования возникновения мозгового инсульта". Изучив ее, специалисты определят людей с высоким риском заболевания. Врачи также расскажут о факторах риска и симптомах болезни, дадут рекомендации, как ее избежать. Только за 9 месяцев от инсульта в Беларуси умерли более 9,5 тысяч человек. И все же в республике отмечается снижение заболеваемости и смертности от этого недуга. Такая общегородская медицинская акция пройдет в Минске уже в шестой раз.