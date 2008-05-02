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В Минске стартует автопробег автомобилей МАЗ с двигателями Ярославского моторного завода

02 мая 2008 07:49
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Маршрут – Минск-Новосибирск. Протяженность трассы – около 5 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории четырех федеральных округов России через 12 городов. В каждом пункте предусмотрена демонстрация техники для журналистов и потенциальных покупателей машин. Основная цель акции – ознакомить потребителей с образцами минской техники, отвечающей требованиям стандарта Евро-3. Сегодня на площадке перед Минским автозаводом состоится презентация этой автотехники.
# общество

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