В Минске стартует автопробег автомобилей МАЗ с двигателями Ярославского моторного завода

Маршрут – Минск-Новосибирск. Протяженность трассы – около 5 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории четырех федеральных округов России через 12 городов. В каждом пункте предусмотрена демонстрация техники для журналистов и потенциальных покупателей машин. Основная цель акции – ознакомить потребителей с образцами минской техники, отвечающей требованиям стандарта Евро-3. Сегодня на площадке перед Минским автозаводом состоится презентация этой автотехники.