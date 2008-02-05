В Минске стартовала специальная операция ГАИ "Пешеход"

В ежедневных оперативных сводках наезд на пешехода, по-прежнему лидирует, как наиболее частое дорожно-транспортное происшествие. В прошлом году в Минске по вине пешеходов произошло более 300 аварий. Почти каждый седьмой участник этих ДТП - погиб. Целую неделю на участках минских улиц, где чаще всего происходят ДТП, сотрудники госавтоинспекции будут не только усиленно контролировать соблюдение Правил дорожного движения, но и во всеуслышание разъяснять водителям и пешеходам основные положения правил. Цель такой акции - привить людям навыки безопасного движения, как водителям, так и пешеходам.