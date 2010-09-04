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В Минске стартовала Неделя спорта и здоровья

04 сентября 2010 14:22
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Её открыл физкультурно-спортивный праздник.

Акция приурочена ко Дню города и проходит на базе комплекса «Минск-Арена». Многочисленных зрителей порадовали показательные выступления спортсменов и творческих коллективов, а также презентация всех детско-юношеских школ столицы.

В течение семи дней минчан и гостей города ждут мастер-классы и соревнования по хоккею, фигурному катанию, конькам, шорт-треку, кёрлингу и игровым видам спорта.

А вся площадка возле «Минск-Арены» будет отдана поклонникам стрит-бола. Более 40 столичных команд будут состязаться в первенстве за звание лучшей.

Михаил Юспа, начальник Управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
В Неделю здоровья и спорта будет проведен ряд очень интересных массовых спортивных и культурных мероприятий: фитнесс-конференция, турнир силачей, огромное внимание мы уделяем минскому Международному марафону — уже сегодня заявились участники из 18 стран мира.

# общество

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