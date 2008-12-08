В Минске стартовала акция ГАИ "Операция-эвакуация"

Инспекторы ДПС с самого утра начали расчищать городское пространство от неправильно припаркованного транспорта. Эвакуаторы наведались на самые проблемные и не только центральные уличные участки. Нелегальное автоместо оказалось пусто сразу в нескольких районах города. Для убедительности перед законным угоном на штрафстоянку, нарушения фиксировали на фотокамеры.



Напомним, сегодня за неправильную парковку и стоянку предусмотрен штраф до половины базовой величины. Стоимость эвакуации автомобиля обойдется его владельцу в 11 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю придется оплатить хранение своей машины на специальной стоянке.