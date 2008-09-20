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В Минске стартовал велопробег "Минск – Елизово"

20 сентября 2008 16:52
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Велокросс проходит под эгидой празднования 95-летия Стеклозавода. Традиция велопробега берет начало в 1928 году, когда работники этого предприятия на велосипедах преодолели расстояние в 200 километров по маршруту Елизово-Гомель. В 2006-м традицию решено было возродить. В нынешнем веломарафоне принимают участие более 200 энтузиастов. Впервые среди них и байкеры. Все они преодолеют путь в 130 километров. Помимо любителей и профессионалов, на дистанцию вышли и Олимпийские чемпионы.
# общество

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