В Минске стартовал Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Новости Беларуси, Минск. В открытии примет участие глава нашего государства Александр Лукашенко. Церемония начнется в 18.00 в минском Дворце спорта.

Белорусская столица уже в восьмой раз принимает грандиозное спортивное шоу. Причем, эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. На ледовых аренах встретятся восемь дружин.

Первые игры только что завершились на двух площадках. Во Дворце спорта скрестили клюшки игроки из Финляндии и Швеции, а в минском ледовом канадцы обыграли словенцев.

Домен Лайевич, защитник команды Канады:

Это отличное соревнование. Сюда приехали хоккеисты высокого уровня. В Беларуси всегда хорошая игра и хороший чемпионат. К слову, сами белорусы всегда показывают хоккей на уровне.

Вечером еще две игры. В 19.00 во Дворце спорта команда президента Беларуси сыграет с австрийцами. А в 20.00 в Минском ледовом состоится матч между Россией и Чехией. Финал – 7 января на льду «Минск-Арены».

За всю историю турнира белорусы пять раз становились обладателями Кубка Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И только что завершились первые игры турнира. Как мы уже сообщали, во Дворце спорта скрестили клюшки игроки из Финляндии и Швеции, а в минском ледовом – канадцы обыграли словенцев. После матчей хоккеисты поделились своими впечатлениями.

Роберт Крэнстон, нападающий команды Канады:

Отличный турнир. Нам здесь очень нравится. Просто фантастическая атмосфера. Я в Минске впервые, и очень рад, что принял предложение приехать сюда.

Алеш Вукель, нападающий команды Словении:

Первый матч здесь у нас получился не очень удачным, но я надеюсь, что в поединках с чехами и россиянами мы сыграем лучше. Однако, в любом случае, жалеть не очень – за два дня успели посмотреть Минск, и нам здесь очень понравилось.