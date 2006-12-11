В Минске стартовал Республиканский семинар по вторичной занятости в свободное от учебы время

В форуме принимают участие представители различных ведомств. Они обсудят перспективы и задачи "Трудового семестра-2007". Трудоустройство учащейся и студенческой молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ. Только в этом году общественное объединение трудоустроило почти сорок две тысячи человек. Белорусские студенческие отряды работали на самых значимых объектах страны - строительстве Национальной библиотеки, торгового комплекса "Аэродромный", гостиницы "Европа", реставрации замка Радзивиллов в Несвиже и других.