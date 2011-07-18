В Минске стартовал проект по социальному обслуживанию на основании договоров пожизненного содержания

Еще одно условие — эти люди должны иметь в собственности жилье в столице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Жанна Романович, председатель комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома:
В зависимости от того, сколько стоит его жилье, какой перечень услуг будет избирать для себя гражданин, и будет составляться стоимость ренты. Такие услуги будут осуществляться в двух направлениях: территориальными центрами на дому и в государственных интернатах — также на условиях составления договора пожизненного содержания с иждивением.
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