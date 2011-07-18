В Минске стартовал проект по социальному обслуживанию на основании договоров пожизненного содержания

Получателем ренты может быть минчанин, достигший 70 лет, не имеющий родственников, которые по закону обязаны его содержать.

Еще одно условие — эти люди должны иметь в собственности жилье в столице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома:

В зависимости от того, сколько стоит его жилье, какой перечень услуг будет избирать для себя гражданин, и будет составляться стоимость ренты. Такие услуги будут осуществляться в двух направлениях: территориальными центрами на дому и в государственных интернатах — также на условиях составления договора пожизненного содержания с иждивением.

Пожизненное обслуживание в обмен на недвижимость: квартиры государство будет продавать, а деньги направлять в бюджет