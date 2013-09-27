В Минске создадут «говорящую» карту для незрячих

Новости Беларуси. В Минске составят карту, которая поможет незрячим ориентироваться в городе. Она будет работать через мобильные приложения.

Созданием займутся добровольцы: они отметят маршруты, пролегающие по улицам, подходы к учреждениям, магазинам и жилым домам. Карта будет добавлена в уже существующие приложения на телефонах.

Система действует как спутниковый навигатор. Человек с дефектом зрения указывает место, куда ему нужно попасть, а дальше остается только внимательно слушать подсказку «говорящей» карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.