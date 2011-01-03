В Минске сосульки выросли на карнизах на месяц раньше

В Минске продолжается битва с сосульками. В этом году ледяные наросты появились на крышах раньше, чем в прошлом.

И борьбу с зимними сталактитами с первых дней 2011-го начали не только коммунальщики, но и жильцы многоэтажек. А столичные власти, в свою очередь, заявили о готовности усилить ответственность автовладельцев, если их машины будут мешать работе коммунальных служб.

Москвич Виктор Истратов говорит: не дотянули, российские сосульки подлиннее будут. Хотя, в этом минском дворе как раз хватает окон, оказавшихся за ледяными решетками. Но машина со спасительной вышкой из-за припаркованных ко многим сталактитам попросту не подъедет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

И, кстати, о том, что ответственность за подобные нарушения необходимо усилить, сегодня говорили и в Мингорисполкоме. Столичный градоначальник Николай Ладутько отметил, что справиться с сосульками в Минске должны вовремя.