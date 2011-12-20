В Минске состоялось закрытие II Минского международного рождественского оперного форума

Новости Беларуси, Минск. На гастрольной карте молодого, но уже именитого латвийского тенора Андреса Людвигса белорусская столица – в одном ряду с Москвой, Парижем и Нью-Йорком. Лучший оперный певец Латвии прошлого года, Андрес никак не мог пропустить II Минский международный рождественский форум. Для него это и престиж, и просто удовольствие. Тем более что в 2010-м он также солировал в стенах Большого.

Андрис Людвигс, оперный певец (Латвия):

Я такой сцены в своей жизни еще не видел. Технические возможности настолько большие, что Рижская опера не может потянуть их.

«Травиата», «Аида», «Севильский цирюльник» и «Снегурочка» – эти постановки уже «отгремели» в рамках форума. Заключительный аккорд – гала-концерт.

Билеты на него раскупили еще за несколько недель до события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ведь было чего ждать: лучшие баритоновые, теноровые и сопрано-партии, выступления соло и неожиданные интернациональные тандемы. Изысканный четырехчасовой коктейль из знаменитых арий.

Елена Зеленская, народная артистка России:

Что касается уровня подбора солистов, то замечательно проработан этот момент. Тут и начинающие певцы, и которые были заняты в спектаклях и гала-концерте, и именитые, известные артисты.

Сергей Магера, народный артист Украины:

Хороший оркестр, хор, солисты отличные. Хороший театр со своими профессиональными традициями.

Россия, Украина, Латвия, Азербайджан, Литва, Польша. II Рождественский форум «закрывают» солисты из 10 стран – выпускники различных вокальных школ.

За дирижерским пультом – белорусский маэстро Вячеслав Волич.

А в закулисье – зарубежная творческая элита: директора оперных театров, музыкальные критики. И, конечно, новые знакомства. На перспективу.

Оксана Волкова, оперная певица (Беларусь):

Это люди, которые сейчас поют успешно. Не те певцы, которые когда-то сделали себе карьеру, а те, кто составляет цвет мирового оперного искусства.

Экспериментов в рамках последующих оперных форумов обещают немало. А вот формат финала – большого академического концерта – принципиально останется неизменным. В Большом поясняют: классические решения всегда современны.

Минский международный рождественский оперный форум, безусловно, – одно из самых долгожданных и масштабных музыкально-театральных событий года. Причем событие на самом деле высокого уровня. II Рождественский принял более чем 120 гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И количество, и качество – это уже Большая традиция.