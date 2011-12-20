В Минске состоялось закрытие II Минского международного рождественского оперного форума

Андрис Людвигс, оперный певец (Латвия):
Я такой сцены в своей жизни еще не видел. Технические возможности настолько большие, что Рижская опера не может потянуть их.
«Травиата», «Аида», «Севильский цирюльник» и «Снегурочка» – эти постановки уже «отгремели» в рамках форума. Заключительный аккорд – гала-концерт.
Билеты на него раскупили еще за несколько недель до события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И ведь было чего ждать: лучшие баритоновые, теноровые и сопрано-партии, выступления соло и неожиданные интернациональные тандемы. Изысканный четырехчасовой коктейль из знаменитых арий.
Елена Зеленская, народная артистка России:
Что касается уровня подбора солистов, то замечательно проработан этот момент. Тут и начинающие певцы, и которые были заняты в спектаклях и гала-концерте, и именитые, известные артисты.
Сергей Магера, народный артист Украины:
Хороший оркестр, хор, солисты отличные. Хороший театр со своими профессиональными традициями.
Россия, Украина, Латвия, Азербайджан, Литва, Польша. II Рождественский форум «закрывают» солисты из 10 стран – выпускники различных вокальных школ.
За дирижерским пультом – белорусский маэстро Вячеслав Волич.
А в закулисье – зарубежная творческая элита: директора оперных театров, музыкальные критики. И, конечно, новые знакомства. На перспективу.
Оксана Волкова, оперная певица (Беларусь):
Это люди, которые сейчас поют успешно. Не те певцы, которые когда-то сделали себе карьеру, а те, кто составляет цвет мирового оперного искусства.
Экспериментов в рамках последующих оперных форумов обещают немало. А вот формат финала – большого академического концерта – принципиально останется неизменным. В Большом поясняют: классические решения всегда современны.
Минский международный рождественский оперный форум, безусловно, – одно из самых долгожданных и масштабных музыкально-театральных событий года. Причем событие на самом деле высокого уровня. II Рождественский принял более чем 120 гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И количество, и качество – это уже Большая традиция.