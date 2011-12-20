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В Минске состоялась традиционная встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

20 декабря 2011 18:08
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Новости Беларуси, Минск. В недавно отреставрированном Концертном зале «Верхний город» уже со входа гости окунулись в атмосферу балла: шикарные наряды, звучание скрипки и стародавние мотивы.

Встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

Встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

А в  подземном этаже концертного зала супруги послов прикоснулись к истории: предметы древнебелорусского быта, костюмы и сохранившаяся кладка XVII века.

Встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

По традиции, гости обменялись подарками и впечатлениями о Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Г-жа Фалак Таха

Г-жа Фалак Таха, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:
Страна очень открытая, современная, всю самую современную технику здесь найдешь. Все новое. Мне это очень нравится и нравится Беларусь.

Г-жа Аслибегим Азимова

Г-жа Аслибегим Азимова, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь:
Очень понравилось, как здесь люди живут, какой город чисты и красивый.

Г-жа Анамика Бхарти

Г-жа Анамика Бхарти, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Беларусь:
У моего дедушки был трактор, выпущенный в Беларуси. Этот трактор служит по сей день. Это говорит о хорошем качестве ваших товаров. В Беларуси развиваются все сферы: и культура, и образование, и экономика. И динамично  развиваются отношения между нашими странами.

# общество # Фотофакт # Белоруссия

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