В Минске состоялась традиционная встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

А в подземном этаже концертного зала супруги послов прикоснулись к истории: предметы древнебелорусского быта, костюмы и сохранившаяся кладка XVII века.
По традиции, гости обменялись подарками и впечатлениями о Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Г-жа Фалак Таха, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:
Страна очень открытая, современная, всю самую современную технику здесь найдешь. Все новое. Мне это очень нравится и нравится Беларусь.
Г-жа Аслибегим Азимова, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь:
Очень понравилось, как здесь люди живут, какой город чисты и красивый.
Г-жа Анамика Бхарти, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Беларусь:
У моего дедушки был трактор, выпущенный в Беларуси. Этот трактор служит по сей день. Это говорит о хорошем качестве ваших товаров. В Беларуси развиваются все сферы: и культура, и образование, и экономика. И динамично развиваются отношения между нашими странами.