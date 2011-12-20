В Минске состоялась традиционная встреча супруги министра иностранных дел Республики Беларусь с женами глав дипмиссий в стране

Новости Беларуси, Минск. В недавно отреставрированном Концертном зале «Верхний город» уже со входа гости окунулись в атмосферу балла: шикарные наряды, звучание скрипки и стародавние мотивы.

А в подземном этаже концертного зала супруги послов прикоснулись к истории: предметы древнебелорусского быта, костюмы и сохранившаяся кладка XVII века.

По традиции, гости обменялись подарками и впечатлениями о Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Г-жа Фалак Таха, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:

Страна очень открытая, современная, всю самую современную технику здесь найдешь. Все новое. Мне это очень нравится и нравится Беларусь.

Г-жа Аслибегим Азимова, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Очень понравилось, как здесь люди живут, какой город чисты и красивый.

Г-жа Анамика Бхарти, супруга Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Республике Беларусь:

У моего дедушки был трактор, выпущенный в Беларуси. Этот трактор служит по сей день. Это говорит о хорошем качестве ваших товаров. В Беларуси развиваются все сферы: и культура, и образование, и экономика. И динамично развиваются отношения между нашими странами.