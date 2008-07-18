В Минске состоялась церемония проводов национальной спортивной делегации на Олимпиаду в Китай

В ней принял участие Президент. Белорусские спортсмены-олимпийцы дали клятву приложить все усилия для прославления страны на аренах Пекина.

После торжественного ритуала Александр Лукашенко вручил Государственный флаг капитану олимпийской команды на предстоящих играх Ивану Тихону. 212 спортсменов поедут на олимпиаду в Пекин. Белорусы смогут принять участие в соревнованиях по 26 видам спорта. На сегодняшний день это наше лучшее достижение за время выступлений на Олимпийских играх самостоятельной командой.

Сегодня олимпийская сборная Беларуси впервые собралась полным составом, при полном параде. В этих костюмах они выйдут на стадион во время церемонии открытия Олимпиады. Главные цвета белорусов – красный, зеленый и белый - цвета национального флага страны. Из Министерства спорта спортсмены едут на Площадь Победы. Чтобы отдать память тем, кто свое сражение уже выиграл. Традиционная минута молчания. Спортсмены возлагают цветы. Во главе колонны - олимпийские чемпионы и надежда предстоящих состязаний Андрей Михневич и Юлия Нестеренко.

Во Дворце Республики прием состоялся на высшем уровне с участием главы государства. В своей речи Президент Александр Лукашенко озвучил чаяния всех белорусов. Страна ждет результатов от спортсменов. Подготовка была достойной. Спорту и не только олимпийскому в республике уделяется повышенное внимание. 26 зачетов по 130 видам олимпийской программы открывают неплохие шансы для сборной. Да и предыдущие годы дают все основания для надежды на громкие победы.

Глава государства особо отметил, что победы наших спортсменов – это мощный стимул для развития спорта в Беларуси. Президент вручил госнаграды за высокие спортивные результаты. Трехкратный чемпион мира по метанию молота Иван Тихон получил Орден Отечества II степени. Еще восьми спортсменам присвоили звания "Заслуженного тренера" и "Заслуженного мастер спорта Беларуси". Глава государства пожелал, чтобы эти награды подтвердились международными олимпийскими.

Торжественная церемония продолжилась символичной клятвой спортсменов. Белорусские олимпийцы обещали приложить все усилия для прославления страны на аренах Пекина.

Глава государства успел подойти к каждой группе спортсменов. Тренеров спрашивал о проблемах, если таковые встречались, давал распоряжение разобраться. Однако больше речь шла о предстоящих играх. Как и все белорусы, Президент ждет побед и зрелищности.

Сегодня Олимпийская сборная посетила и Кафедральный собор. Просили о поддержке у Николая Чудотворца, но больше спортсмены надеются на собственные силы.

