В Минске состоится заседание глав МИД, Министерств обороны и Совбезов стран ОДКБ

Сегодня в Минске состоится совместное заседание глав МИД, Министерств обороны и Совбезов стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия предваряют очередную Сессию Совета коллективной безопасности.

Анонсирован обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ, перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Для одобрения главам делегаций будет предложен ряд совместных документов.