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В Минске состоится заседание глав МИД, Министерств обороны и Совбезов стран ОДКБ

22 ноября 2023 06:29
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Сегодня в Минске состоится совместное заседание глав МИД, Министерств обороны и Совбезов стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятия предваряют очередную Сессию Совета коллективной безопасности.

В Минске состоится заседание глав МИД, Министерств обороны и Совбезов стран ОДКБ-1

Анонсирован обмен мнениями о военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и сопредельных районах, обсуждение итогов многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ, перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Для одобрения главам делегаций будет предложен ряд совместных документов.

# ОДКБ # общество # Фотофакт

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