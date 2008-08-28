В Минске состоится благотворительная акция в помощь детям Южной Осетии

Она пройдет на выставке "Здравствуй, школа!" 31 августа. Организаторы акции: Белорусское общество Красного Креста и Национальный выставочный центр "Белэкспо". Волонтёры будут предлагать посетителям ярмарки приобретать детские вещи и школьно-письменные принадлежности, которые в дальнейшем передадут пострадавшим юным жителям Южной Осетии. Подобные акции планируется провести с 1 сентября и в центральных универмагах Минска. К слову, на акцию уже откликнулись некоторые белорусские предприятия. Они готовы передать детям Осетии свою продукцию.