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В Минске состоится благотворительная акция в помощь детям Южной Осетии

28 августа 2008 11:46
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Она пройдет на выставке "Здравствуй, школа!" 31 августа. Организаторы акции: Белорусское общество Красного Креста и Национальный выставочный центр "Белэкспо". Волонтёры будут предлагать посетителям ярмарки приобретать детские вещи и школьно-письменные принадлежности, которые в дальнейшем передадут пострадавшим юным жителям Южной Осетии. Подобные акции планируется провести с 1 сентября и в центральных универмагах Минска. К слову, на акцию уже откликнулись некоторые белорусские предприятия. Они готовы передать детям Осетии свою продукцию.
# общество

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