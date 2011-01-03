В Минске собрались участники Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси

Соревнования, которые имеют титул неофициального чемпионата мира среди любительских команд, начнутся уже завтра. В этом году за кубок будут бороться восемь ледовых дружин. В их числе сборные Беларуси, России, Финляндии, Германии, Австрии, Словакии, Швейцарии и Украины. Нашу страну представляет команда Президента.

Спортивный год в Беларуси по традиции начинается с Рождественского турнира по хоккею на приз Президента. Эти соревнования называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. В этом году, как и в прошлом, ледовые баталии пройдут сразу на трех площадках: во Дворце спорта, в Ледовом дворце и на «Минск-Арене».

Гостей турнира встречали в Национальном аэропорту. Рейсом из Вены прилетели сразу три команды — Австрии, Словакии и Швейцарии. В графике спортсменов на сегодня — расселение по гостиницам и вечерняя тренировка. Кстати, многие из хоккеистов уже принимали участие в Рождественских турнирах прошлых лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Манфред Мюэр, защитник сборной Австрии:

Я помню турнир двухлетней давности, мы тогда заняли третье место. Было здорово встретить Рождество в Беларуси, мы тогда поехали на какой-то горнолыжный курорт, так что много хороших эмоций было. Поэтому мы снова здесь!

Сигфрид Хаберль, нападающий сборной Австрии:

Я думаю, что это будет не только красочное шоу. Это соревнования, в которых я, безусловно, хочу победить. Отлично чувствую себя после перелета и хочу играть в хоккей.

Рене Гилген, менеджер сборной Швейцарии:

Наша минимальная цель на турнире – выиграть два матча и завоевать бронзовую медаль.

Традиционно в составе команд не только ветераны спорта, но и много любителей. Таким образом с неофициальным визитом в Минске оказался и замглавы «Газпрома». Александр Медведев работу и хобби, конечно, разделяет, но влияние одного на другое признает.

Александр Медведев, заместитель председателя правления ОАО «Газпром»:

В первый раз за последние годы и переговариваться не о чем, потому что действуют контракты, и ценовая формула, и объемы согласованы. Так что, я думаю, что у всех хорошее настроение. Никаких сюрпризов нет и встречаем новый год в хорошем настроении.

Еще одна традиция турнира — это команды-фавориты. Так сложилось, что из года в год в финал выходят дружины Беларуси и России. При этом российской сборной лишь один раз удалось завоевать победу. В то время как хозяева турнира пять раз становились обладателями заветного кубка.

Андрей Асташевич, капитан команды по хоккею Президента Республики Беларусь:

Не стоит забывать, что страж ворот у них Михайловский, один из лучших вратарей среди ветеранов. Я думаю, борьба предстоит бескомпромиссная. И открытая. Победит сильнейший.

Сегодня во Дворце спорта одними из первых на коньки встали не хоккеисты, а артисты. Ведь завтра откроет турнир красочное ледовое шоу — с театральными и танцевальными постановками. Режиссерская находка этого года — лазеры.

Николай Дудченко, режиссер-постановщик:

Многие вещи мы делаем впервые. Лазер на льду — мы никогда этого не делали. Это возникновение лазерной шайбы на льду из которой появляется рождественская елка, тоже лазерная, вся в огнях.

В этом году в турнире принимает участие 8 команд. На лед выйдут настоящие звезды — в прошлом победители мировых первенств и обладатели Кубка Стенли. Приставка «экс» к этим чемпионам не подходит.

Александр Хромылев, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Турнир – это уже добрая рождественская традиция. И с каждым годом он все прибавляет. Прибавляет в конкуренции команд за участие в турнире, впору устраивать какие-то отборочные соревнования.

Откроет рождественский турнир встреча сборных Беларуси и Австрии. Нашу страну представляет ледовая дружина президента. Именно к этому январскому старту команда главы государства целенаправленно готовится на протяжении всего года. Кстати, за всю историю соревнований Александр Лукашенко не пропустил ни одного турнирного матча своей дружины.