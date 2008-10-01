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В Минске сегодня презентовали электронное интерактивное «Спортлото»

01 октября 2008 17:12
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Любимая в прошлом лотерея кардинально изменила имидж. Предаваться азарту белорусы теперь будут в соответствии с последними достижениями электроники. Выигравших станет больше, а сумма джекпота значительно возрастет. Надежность оборудования гарантируется американской компанией поставщиком – мировым лидером в области игровых технологий - беспроигрышный пример вложения западного капитала в Беларуси. Однако развлечение не главная задача игры. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта и пропаганда здорового образа жизни белорусов – вот основные цели лотереи.
# общество

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