В Минске сегодня презентовали электронное интерактивное «Спортлото»

Любимая в прошлом лотерея кардинально изменила имидж. Предаваться азарту белорусы теперь будут в соответствии с последними достижениями электроники. Выигравших станет больше, а сумма джекпота значительно возрастет. Надежность оборудования гарантируется американской компанией поставщиком – мировым лидером в области игровых технологий - беспроигрышный пример вложения западного капитала в Беларуси. Однако развлечение не главная задача игры. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта и пропаганда здорового образа жизни белорусов – вот основные цели лотереи.