Прямой эфир

В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»

06 июня 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу – не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»-1

По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов.

И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.

В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»-4

Александр Бруй, старший инспектор управления  ГАИ МВД Республики Беларусь:
Ежегодно мы стараемся наградить самыми лучшими призами. Всегда, как минимум, награждаем спорт-инвентарем.

В этом году такие новшества как фитнес-браслеты, портативные колонки.

Всем понравится, все будут довольны. 

# общество # Фотофакт # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей
06 июня 2017 17:10

Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей

«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»
06 июня 2017 16:31

«Выставка – огромный шанс, чтобы продвинуть продажи нашей техники»: в Щомыслице открылась выставка «Белагро»

В Клецке наградили лучших механизаторов
06 июня 2017 14:47

В Клецке наградили лучших механизаторов