В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»

Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу – не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.