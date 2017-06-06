В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»
Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу – не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов.
И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.
Александр Бруй, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:
Ежегодно мы стараемся наградить самыми лучшими призами. Всегда, как минимум, награждаем спорт-инвентарем.
В этом году такие новшества как фитнес-браслеты, портативные колонки.
Всем понравится, все будут довольны.