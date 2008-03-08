В Минске с размахом отмечают широкую масленицу

В этом году "золовкины посиделки", а именно так в народе величают масленичную субботу, совпали с первым весенним праздником - Днем женщин.

Минск сегодня звенел бубенцами, кричал гармошками, горел пестрыми красками нарядов. Торговые ряды ломились от всевозможных лакомств. Больше всего жителей и гостей столицы собралось на проспекте Победителей. Здесь развернулась традиционная выставка-ярмарка.



Главное блюдо праздника - блины. Блинов на Масленицу нужно съесть столько, сколько раз собака хвостом махнет или сколько раз прокаркает ворона - так требует народная традиция. Но говорят, что самое главное - не самому есть, а угощать других. Масленица не любит жадных, Масленица любит щедрых.



Завтра, масленичные гулянья в столице продолжатся с таким же размахом. Кульминацией праздника станет символическое сожжение чучела зимы.



Прощеное воскресенье - последний день "сырной седмицы". В этот день православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост в согласии между собой.