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В Минске с размахом отмечают широкую масленицу

08 марта 2008 14:38
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В этом году "золовкины посиделки", а именно так в народе величают масленичную субботу, совпали с первым весенним праздником - Днем женщин.

Минск сегодня звенел бубенцами, кричал гармошками, горел пестрыми красками нарядов. Торговые ряды ломились от всевозможных лакомств. Больше всего жителей и гостей столицы собралось на проспекте Победителей. Здесь развернулась традиционная выставка-ярмарка.

Главное блюдо праздника - блины. Блинов на Масленицу нужно съесть столько, сколько раз собака хвостом махнет или сколько раз прокаркает ворона - так требует народная традиция. Но говорят, что самое главное - не самому есть, а угощать других. Масленица не любит жадных, Масленица любит щедрых.

Завтра, масленичные гулянья в столице продолжатся с таким же размахом. Кульминацией праздника станет символическое сожжение чучела зимы.

Прощеное воскресенье - последний день "сырной седмицы". В этот день православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост в согласии между собой.

# общество

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