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В Минске с 1 августа поступят в продажу проездные на полмесяца

23 июня 2009 09:22
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Проездные на полмесяца будут действовать с 1 по 15 число.C 1 августа в Минске вводятся полумесячные проездные билеты на перевозку пассажиров городским транспортом.

Решением Мингорисполкома установлена цена проездных билетов на полмесяца в размере:

Br12 460 - на один вид транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро);

Br16 620 - на автобус-экспресс;

Br16 620 - на два вида транспорта;

Br19 820 - на три вида транспорта;

Br22 430 - на четыре вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метро).

Стоимость проездных документов утверждается в соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости проездных билетов многоразового пользования в городском транспорте общего пользования и автобусах регулярных маршрутов пригородного сообщения.
# общество

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