В Минске с 1 августа поступят в продажу проездные на полмесяца

Проездные на полмесяца будут действовать с 1 по 15 число.C 1 августа в Минске вводятся полумесячные проездные билеты на перевозку пассажиров городским транспортом.



Решением Мингорисполкома установлена цена проездных билетов на полмесяца в размере:



Br12 460 - на один вид транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, метро);



Br16 620 - на автобус-экспресс;



Br16 620 - на два вида транспорта;



Br19 820 - на три вида транспорта;



Br22 430 - на четыре вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метро).



Стоимость проездных документов утверждается в соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости проездных билетов многоразового пользования в городском транспорте общего пользования и автобусах регулярных маршрутов пригородного сообщения.