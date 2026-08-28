В Минске реализуют информационно-просветительский проект «Открытое знание: тренд‑баттл»

Где молодому человеку открыто больше возможностей для самореализации – в столице или в регионе? Ответ на этот вопрос сегодня, 28 августа, искали участники информационно‑просветительского проекта «Открытое знание: тренд‑баттл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске собрались представители молодежных штабов «Искра» из всех регионов страны. Говорили о потенциале, возможностях и перспективах регионального развития. В центре внимания были вопросы создания досуговой инфраструктуры в населенных пунктах, а также то, как привлечь молодежь для работы в регионах. Своим мнением поделились и спикеры – среди них Игорь Карпенко и Ольга Чемоданова. До начала открытого разговора для гостей работали тематические интерактивные площадки. Все области Беларуси представили свой туристический потенциал.