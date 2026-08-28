В Минске реализуют информационно-просветительский проект «Открытое знание: тренд‑баттл»

Где молодому человеку открыто больше возможностей для самореализации – в столице или в регионе? Ответ на этот вопрос сегодня, 28 августа, искали участники информационно‑просветительского проекта «Открытое знание: тренд‑баттл», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске собрались представители молодежных штабов «Искра» из всех регионов страны. Говорили о потенциале, возможностях и перспективах регионального развития. В центре внимания были вопросы создания досуговой инфраструктуры в населенных пунктах, а также то, как привлечь молодежь для работы в регионах. Своим мнением поделились и спикеры – среди них Игорь Карпенко и Ольга Чемоданова. До начала открытого разговора для гостей работали тематические интерактивные площадки. Все области Беларуси представили свой туристический потенциал.
Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь»:
У нас завершился период, по которому мы работали в рамках тематики туризма, а именно внутреннего туризма. Мы очень плотно сотрудничали с Национальным агентством по туризму, подбирали очень интересных спикеров, колоритных краеведов, которые выступали и общались с молодежью. Сейчас мы переходим к блоку региональной политики.
«Открытое знание: тренд‑баттл» – это совместный проект Белорусской партии «Белая Русь» и Общества «Знание». Его цель – не выявить победителя, а всесторонне осветить вопрос, развеять мифы, дать аудитории возможность рассказать о своих городах и поселках и личном жизненном пути. А главное – показать, что регионы Беларуси – это точки роста, где рождается будущее страны.