В Минске разработана программа обращения с твердыми коммунальными отходами до 2015 года

По закону их захоронение запрещено. И сегодня решается вопрос о постройке мусороперерабатывающего завода с участием иностранного капитала.Правда, за облагораживание одной тонны мусора в таком случае придется платить 30 евро. Удешевит процесс – раздельный сбор отходов. Две трети материала для такого предприятия поставляет население. А разложив макулатуру, пластик и стекло по контейнерам, можно не только очистить город, но и заработать.