В Минске раскрыли все секреты предстоящих новогодних праздников

По традиции откроет эстафету большое шествие Дедов морозов и снегурочек. 25 декабря они пройдут от Дворца спорта до Октябрьской площади, где установлена главная елка страны.

В роли главного Деда Мороза – актер ТЮЗа и ведущий программы «Путешествия дилетанта» на нашем канале Юрий Жигамонт. А вот его спутницей станет «Мисс Минск-2009». Мария Кубракова в этот день примерит наряд снегурочки. В этом году организаторы уличного шоу отойдут от привычного сценария. Кроме традиционного шествия Деды морозы и снегурочки посетят больницы, детские лома и хоспис.

Владимир Антипович, начальник отдела по делам искусств управления культуры Мингорисполкома:

– Мы попытаемся в этом году выстроить хоровод, чтобы зажечь главную елку страны на Октябрьской площади. Сценичная площадка не будет находиться на ступеньках Дворца Республики, как это было традиционно, а она будет расположена по периметру елки. После этого будет благотворительная акция «Подари праздник детям». Деды Морозы и Снегурочки поедут по детским домам.

Навстречу Новому года по традиции пошла и столичная торговля. В праздничные дни 11 магазинов и полсотни кафе в Минске будут работать круглосуточно.