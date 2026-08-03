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В Минске работает 132 фирменных магазина для подготовки к школе

03 августа 2026 10:36
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В Минске в 2026 году не будут проводить уличные школьные базары. От такого формата решили отказаться: покупатели все чаще выбирают комфортный шопинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске работает 132 фирменных магазина для подготовки к школе-2

При этом собрать ребенка к новому учебному году можно без проблем. Помимо четырех крупных универмагов, работают более 130 фирменных магазинов отечественных производителей. Также новые коллекции завезли в крупные торговые центры. Покупателям обещают полный ассортимент, весь необходимый размерный ряд и комфортные условия для примерки. Нет недостатка и в другой продукции.

В Минске работает 132 фирменных магазина для подготовки к школе-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Если говорить о реализации канцелярии, бумажно‑беловой продукции, рюкзаков – мы сами все ходим в магазины и видим: с учетом сезонности школьный сезон в стране уже наступил. Соответственно, практически в каждом торговом объекте можно найти различные рюкзаки, ранцы, дневники, тетради и все остальное.

До конца августа в крупных магазинах действует бесплатная услуга: купленные вещи при необходимости сразу укоротят под нужный рост. Для удобства родителей расширили и финансовые программы: оформить беспроцентную рассрочку на школьные товары теперь можно на срок до 12 месяцев.

# Подготовка к школе # Школы в Беларуси # Торговля

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