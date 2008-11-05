В Минске проводится 20-дневка профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

Сотрудники ГАИ посещают школы, трудовые коллективы, проводят лекции и беседы о соблюдении правил дорожного движения, дежурят на потенциально опасных участках дороги.

Каждые сутки на дорогах Беларуси совершается в среднем 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибают 5 человек и 22 получают ранения. В осенне-зимний период вероятность ДТП с участием пешеходов возрастает. Ведь темнеет раньше, да и непогода вносит свои негативное коррективы. Поэтому столичные автоинспекторы усилили профилактику на дороге. Во фрунзенском районе наступление на нарушителей ведется по всем направлениям. Особое внимание – проблемным участкам дороги.

В ежедневный рейд инспектор Павел Макуцевич отправляется не только во всеоружии, но и с набором фликеров. С виду игрушка, а на практике может спасти жизнь. Ее видно издалека. Исследования показывают, что светоотражатели уменьшает риск наезда на пешехода в темное время суток на 85%. На улице Одинцова перебегают дорогу в неположенном месте чуть ли не каждую минуту. Причины – кратчайший путь до магазина, ну и конечно пренебрежение правилами. Разъяснительную работу приходиться проводить с каждым.

Почти половина всех ДТП в Беларуси совершается в темное время суток. Зимой и осенью эта цифра увеличивается еще на 15%. То есть риск попасть в аварию в темное время суток у пешеходов в 2 раза выше, чем в светлое. Поэтому автоинспекция все большое внимания уделяет профилактике нарушений. Ведь чем больше дисциплинированных пешеходов, тем меньше трагедий на дороге.

