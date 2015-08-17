Новости Беларуси. В Минске простились с народным артистом Беларуси Сергеем Журавлем. Гражданская панихида прошла в Купаловском. Отдать дань уважения любимому актеру пришли сотни людей. Все с цветами и памятью о всегда улыбчивом и открытом Сергее Борисовиче.

Публика еще долго не забудет его великолепные роли в таких спектаклях, как «Ужин с придурком», «Тартюф» и «Пан Тадеуш». Не менее знаковыми были работы Сергея Борисовича и в кинематографе: «Мужчины не плачут», «Масакра», «Снайпер» и многие другие.

Также Сергей Борисович долгое время был голосом телеканала СТВ и не только — его можно было увидеть и во многих проектах, где актер представал в разных, но всегда ярких и запоминающихся образах. В последний путь актера по традиции проводили долгими аплодисментами.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

Не кожны партнёр такі па тэатру, па сцэне можа стаць табе родным. А Сяргей стаў мне родным. Злучыў нас тэатр, сцэна. Не толькі купалаўская антрэпрыза. Я быў шчаслівы, што ён быў, і былі шчаслівыя тыя сотні тысяч гледачоў, якія сёння прыйшлі развітацца з ім, якім ён падарыў столькі шчасця.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

В каждой роли, которую он сыграл, по крайней мере, это все было на моих глазах, он был необыкновенно ярким. Такого актера, чтобы он обладал возможностью создавать такой острый, неповторимый рисунок, в котором было все: и трагедия, и фарс, и комедия, и гротеск. Он ходил по краю все время. По краю жанра. Это восхищало, потому что это было неповторимо. Боюсь, что у нас такого актера больше нет пока.

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил президент Беларуси. Похоронили Сергея Журавля на Восточном кладбище в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.