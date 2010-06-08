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В Минске простились с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

08 июня 2010 11:08
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Гражданская панихида прошла в Доме офицеров. Сюда пришли не только руководители предприятий и организаций столицы, известные политики, спортсмены, актеры, но и простые люди. Участие в гражданской панихиде принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Похоронят Михаила Яковлевича на Восточном кладбище столицы.

Почетный гражданин Минска, заслуженный работник промышленности Беларуси Михаил Павлов ушел из жизни 6 июня на 58-м году после тяжелой продолжительной болезни.

Он руководил столицей в течение 9 лет до июня прошлого года. За это время город приобрел современный облик европейской столицы: построен ряд уникальных объектов, получили достойное развитие все отрасли городского хозяйства, созданы комфортные условия для проживания минчан. На всех занимаемых должностях Михаил Павлов проявил себя как руководитель высокого государственного уровня. В апреле 2010 года он удостоен ордена Отечества III степени.

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

В Минске прощаются с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

# общество # Фотофакт # Некролог

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