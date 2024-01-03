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В Минске прошёл первый в новом году единый день депутата

03 января 2024 17:35
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Работа служб ЖКХ, системы здравоохранения, сферы образования и соцзащиты. А также новые идеи и предложения по улучшению жизни в столице. В Минске прошел первый в 2024 году единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Народные избранники принимали минчан в каждой районной администрации города.

В Минске прошёл первый в новом году единый день депутата-1

Спектр поднимаемых тем самый разный: это вопросы, связанные с работой транспорта, предприятий торговли и общественного питания. При необходимости депутаты разъясняли тонкости законодательства. Так, в Центральном районе большинство обращений касалось темы жилищно-коммунальной сферы, поступил также вопрос по неуплате алиментов. Все они взяты на контроль.

Напомним, единый день депутата проходит каждую первую среду месяца. Такие приемы пользуются популярностью среди жителей города, так как показывают высокую эффективность. Предварительная запись не требуется. Обратиться можно в любую районную администрацию. Следующий единый день депутата пройдет 7 февраля.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области

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