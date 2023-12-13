В Минске прошло заседание координационного совета ОДКБ по вопросам незаконной миграции

Незаконная миграция стала серьезным вызовом для стран ОДКБ. Об этом сегодня шла речь на заседании координационного совета руководителей компетентных органов государств – участниц Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено на встрече в Минске, добиться эффективной борьбы в этом вопросе можно только общими усилиями. В последние годы миграционная тематика становится все более актуальной и требует принятия мер как на национальном, так и на межгосударственном уровне.

И выработка единой согласованной стратегии – неотъемлемая часть конечного успеха. При этом важно обеспечивать баланс принимаемых мер, направленных, с одной стороны, на пресечение противоправных действий, с другой – на эффективное использование потенциала законной миграции.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

На повестку дня вынесены серьезные вопросы, которые связаны с противодействием незаконной миграцией на территории государств – участников ОДКБ. Результаты проведения операции «Нелегал», опыт работы правоохранительных органов по борьбе с незаконной миграцией, также обсудят аспекты формирования общих информационных ресурсов, повышение качества взаимодействия, а также взаимодействия при выявлении и пресечении каналов незаконной миграции.