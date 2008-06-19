В Минске прошло первое судебное слушание по громкому делу о "живом щите"

В марте сотрудники госавтоинспекции пытались задержать пьяного водителя на трассе Минск-Микашевичи, перегородив дорогу гражданскими автомобилями. На подъезде к столице лихач врезался в остановленные машины, в результате ДТП травмы получили сразу шесть человек. Обвинение предъявлено двум сотрудникам ГАИ. На первом слушании, как и на той трассе, пострадавшие были вместе. На заседание суда обещали беспрепятственно пустить всех желающих. Но здание фактически пришлось брать штурмом. Почти сразу оказалось, что вакантных мест для прессы нет.



Сложно вспомнить судебный процесс, который собирал бы такое количество журналистов. Изначально его объявили открытым. Но в самый последний момент громкое дело решили провести втихую. Сегодня допросили потерпевших и обвиняемых. Впрочем, двое сотрудников госавтоинспекции свою вину сегодня не признали. Слушание длилось около шести часов.



В иске пострадавшие указали две ключевые суммы: пятьдесят миллионов за моральный и двадцать пять – за материальный ущерб. Второе слушание состоится уже завтра. На нем допросят свидетелей и исследуют аудио- и видеоматериалы дела. Приговор вынесут в грядущий понедельник.