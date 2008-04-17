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В Минске прошло общегородское родительское собрание

17 апреля 2008 18:42
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Местом встречи родителей и учителей белорусской столицы сегодня стала самая масштабная, способная вместить всех желающих, площадка - интернет.

Минчан сегодня пригласили на общегородское родительское собрание. Местом встречи выбрали самую  масштабную площадку - интернет. Ведь  и тема разговора - "Партнерство семьи и школы - залог успеха воспитания здорового образа жизни" -  на пике  своей актуальности.  Особенно в Год здоровья.

Обсуждение виртуальное, проблемы -  реальные. Успешность ребенка  в учебе и состояние его здоровья, как привить чаду любовь к физкультуре и предотвратить возникновение вредных привычек, - эти и другие проблемы волнуют мам и пап не только в Год здоровья.   Ясно, как "дважды два - четыре" - решить их можно только сообща. Педагоги отзываются на "клик". Компьютерной мышки.

Сегодня не родители реагировали на учительские записи в дневниках своих детей, а педагоги незамедлительно отправляли мамам и папам он-лайн сообщения в ответ. Школьным наставникам  "краснеть", правда,  перед родителями  не приходилось. Но некоторые вопросы вызвали затруднение.
 
Санитарно-гигиенические нормы  кое-где в  школе уже давно разминулись на бумаге и в жизни. Столы, за которыми  ребенка порой не видно. Или... "не могу сидеть даже у стенки, упираются в парту коленки".  Стандарты учебной мебели не поспевают  за акселерацией поколения next. Что будет с осанкой и зрением ребенка через 12 школьных лет? Учебный процесс, а  точнее даже  режим школьной жизни, нуждается в трансформации.

В школе ребенок  проводит большую часть своей жизни. Постижение  наук от детского организма требует немалых затрат. Особый вопрос - питание. "Голодное брюхо к учению глухо". Но учителям порой сложно заставить ребенка  есть в школе салаты из свежих овощей, если дома он привык к "фаст-фуду". Вот и остается к одиннадцатому году обучения в каждом классе не больше 9% абсолютно здоровых детей.

Родители уверены, школьная программа "перегружена". Педагоги согласны и приветствуют возвращение 6-го дня недели в качестве выходного. Но при этом у многих родителей сомнение вызывает целесообразность 12-летнего обучения в школе. Однако, растущее "небезразличие" семьи только радует школу.


Виртуальное родительское собрание напоминало клуб "Что? Где? Когда?"  В считанные минуты педагоги и медики должны были дать родителям самый точный ответ. Общение в сети длилось час.  Но опоздавших  родителей,  которые  заботятся здоровье детей, и сейчас  на форме ждут. Ответы.

 

# общество

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