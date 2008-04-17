В Минске прошло общегородское родительское собрание

Местом встречи родителей и учителей белорусской столицы сегодня стала самая масштабная, способная вместить всех желающих, площадка - интернет.

Минчан сегодня пригласили на общегородское родительское собрание. Местом встречи выбрали самую масштабную площадку - интернет. Ведь и тема разговора - "Партнерство семьи и школы - залог успеха воспитания здорового образа жизни" - на пике своей актуальности. Особенно в Год здоровья.

Обсуждение виртуальное, проблемы - реальные. Успешность ребенка в учебе и состояние его здоровья, как привить чаду любовь к физкультуре и предотвратить возникновение вредных привычек, - эти и другие проблемы волнуют мам и пап не только в Год здоровья. Ясно, как "дважды два - четыре" - решить их можно только сообща. Педагоги отзываются на "клик". Компьютерной мышки.

Сегодня не родители реагировали на учительские записи в дневниках своих детей, а педагоги незамедлительно отправляли мамам и папам он-лайн сообщения в ответ. Школьным наставникам "краснеть", правда, перед родителями не приходилось. Но некоторые вопросы вызвали затруднение.



Санитарно-гигиенические нормы кое-где в школе уже давно разминулись на бумаге и в жизни. Столы, за которыми ребенка порой не видно. Или... "не могу сидеть даже у стенки, упираются в парту коленки". Стандарты учебной мебели не поспевают за акселерацией поколения next. Что будет с осанкой и зрением ребенка через 12 школьных лет? Учебный процесс, а точнее даже режим школьной жизни, нуждается в трансформации.

В школе ребенок проводит большую часть своей жизни. Постижение наук от детского организма требует немалых затрат. Особый вопрос - питание. "Голодное брюхо к учению глухо". Но учителям порой сложно заставить ребенка есть в школе салаты из свежих овощей, если дома он привык к "фаст-фуду". Вот и остается к одиннадцатому году обучения в каждом классе не больше 9% абсолютно здоровых детей.

Родители уверены, школьная программа "перегружена". Педагоги согласны и приветствуют возвращение 6-го дня недели в качестве выходного. Но при этом у многих родителей сомнение вызывает целесообразность 12-летнего обучения в школе. Однако, растущее "небезразличие" семьи только радует школу.



Виртуальное родительское собрание напоминало клуб "Что? Где? Когда?" В считанные минуты педагоги и медики должны были дать родителям самый точный ответ. Общение в сети длилось час. Но опоздавших родителей, которые заботятся здоровье детей, и сейчас на форме ждут. Ответы.