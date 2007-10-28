В Минске прошли традиционные субботники

Чиновники, школьники и студенты 27 октября сменили привычные кабинеты и учебные аудитории на столичные парки и скверы.

Посадить деревья, собрать мусор и убрать улицы от листвы вышли сотрудники отдела образования Мингорисполкома и студенты Белорусского университета информатики и радиоэлектроники.

Вместо утреннего кофе - утренняя пробежка в парк. 27 октября добровольцы со всех концов страны встретили день с лопатами наперевес. Чиновники, школьники и студенты вышли на субботник, чтобы посадить деревья, собрать мусор и вычистить улицы от листвы.

На Военном кладбище студенты как будто и далеко от парт и учебников, а все же ближе к классикам - здесь похоронены Якуб Колас и Кузьма Черный. Стряхнуть листву с их надгробий - как будто прикоснуться к мировой литературе.

На другом конце города трудится уже команда комитета образования, и тоже как будто по-литературному. Есенинская мечта - березовая роща сегодняшними стараниями чиновников должна вырасти рядом с Северным поселком уже через какой-то десяток лет.

Такие субботники придумали проводить коммунисты еще в 1919 году, и это, наверное, единственная советская привычка, которая не только пережила СССР, но и вышла за его пределы.

Сейчас зарубежные энтузиасты делятся впечатлениями, белорусские же субботники плавно перетекают в воскресники - эпопею по благоустройству запланировали проводить до начала декабря.

