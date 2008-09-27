В Минске прошла традиционная осенняя ярмарка

Для удобства покупателей организована доставка продуктов ветеранам и инвалидам бесплатно на дом.

А неработающим столичным пенсионерам запастись на зиму овощами и фруктами станет легче. По решению Мингорисполкома, более 300 тысяч человек получат единовременную денежную помощь в размере трех базовых величин или 105 тысяч белорусских рублей. Выплата пособия не распространяется на людей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Из средств городского бюджета на эти выплаты направлен 31,5 миллиард рублей. Единовременное пособие уже накануне начали получать те минчане, которые обслуживаются учреждениями по доставке пенсий. Остальные, которым исходя из уровня их доходов и социального статуса положена такая денежная помощь, получат ее по месту выплаты пенсии - в отделениях Беларусбанка или почтовых отделениях.



Желающих приобрести по низким ценам фрукты, овощи и свежую рыбу оказалось очень много, тем более, что цены на товары были ниже рыночных.