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В Минске прошла совместная акция ГАИ и любителей мини-куперов

22 февраля 2009 14:54
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Участвовали в необычном "турне" по минской кольцевой более 30 гламурных авто из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Минска. Шансов полихачить другим водителям, малолитражки не оставили.Машины заняли все полосы на кольцевой и двигались со скоростью не более 90 километров в час. Новоявленные блюстители дорожного порядка с поставленной задачей справились без мигалки и рупора. Объехать необычный кортеж было невозможно. Кстати, сами поклонники мини-куперов правила предпочитают не нарушать.
# общество

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