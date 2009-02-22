В Минске прошла совместная акция ГАИ и любителей мини-куперов

Участвовали в необычном "турне" по минской кольцевой более 30 гламурных авто из Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Минска. Шансов полихачить другим водителям, малолитражки не оставили.Машины заняли все полосы на кольцевой и двигались со скоростью не более 90 километров в час. Новоявленные блюстители дорожного порядка с поставленной задачей справились без мигалки и рупора. Объехать необычный кортеж было невозможно. Кстати, сами поклонники мини-куперов правила предпочитают не нарушать.