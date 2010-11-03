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В Минске прошла молодежная акция «Сделай свой выбор!»

03 ноября 2010 19:16
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Местом для перформанса стали многолюдные городские площадки перед Комаровским рынком, универмагом «Беларусь», у Национальной библиотеки, железнодорожного вокзала и Дворца Спорта. А на площади Независимости молодые люди раздавали стилизованные пригласительные билеты.

Шаг влево, шаг вправо, поворот, и только в нужном ракурсе. Две недели репетиций. И все ради того, чтобы вписать свою букву в важную фразу. 200 человек – студенческая молодежь и те, кто уже работает, заявили таким образом о своем выборе, к тому же в цветах белорусского флага.

Светлана Никифорова, участница акции «Сделай свой выбор»:
Мы выбираем, ведь именно молодежи строить будущее.

Акция

А здесь, у «Беларуси», тоже говорят о Беларуси. Концертная программа вперемежку с игровой.

Анастасия Межич, участница акции «Сделай свой выбор»:
Я хочу голосовать, участвовать в этом, я не хочу быть отдельно от этого.

На площади Независимости гадают кроссворд. Глава этой семьи вписал по буквам характерную особенность нашего государства.

Кроссворд

Кто не прошел мимо, получил билет. Хотя пригласительный для участия в выборах не обязателен, но те, у кого он есть, вряд ли пропустят такое событие.

Евгений Галацкий, участник акции «Сделай свой выбор»:
Эта акция предназначена для того, чтобы привлечь внимание молодежи, чтобы они активно выражали свою гражданскую позицию на выборах, которые состоятся 19 декабря.

Девять креативных проектов в каждом районе столицы организовали молодые минчане. Акцию «Сделай свой выбор» поддержали тысячи студентов и работающая молодежь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Акция

# общество # Фотофакт

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