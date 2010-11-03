В Минске прошла молодежная акция «Сделай свой выбор!»

Местом для перформанса стали многолюдные городские площадки перед Комаровским рынком, универмагом «Беларусь», у Национальной библиотеки, железнодорожного вокзала и Дворца Спорта. А на площади Независимости молодые люди раздавали стилизованные пригласительные билеты.

Шаг влево, шаг вправо, поворот, и только в нужном ракурсе. Две недели репетиций. И все ради того, чтобы вписать свою букву в важную фразу. 200 человек – студенческая молодежь и те, кто уже работает, заявили таким образом о своем выборе, к тому же в цветах белорусского флага.

Светлана Никифорова, участница акции «Сделай свой выбор»:

Мы выбираем, ведь именно молодежи строить будущее.

А здесь, у «Беларуси», тоже говорят о Беларуси. Концертная программа вперемежку с игровой.

Анастасия Межич, участница акции «Сделай свой выбор»:

Я хочу голосовать, участвовать в этом, я не хочу быть отдельно от этого.

На площади Независимости гадают кроссворд. Глава этой семьи вписал по буквам характерную особенность нашего государства.

Кто не прошел мимо, получил билет. Хотя пригласительный для участия в выборах не обязателен, но те, у кого он есть, вряд ли пропустят такое событие.

Евгений Галацкий, участник акции «Сделай свой выбор»:

Эта акция предназначена для того, чтобы привлечь внимание молодежи, чтобы они активно выражали свою гражданскую позицию на выборах, которые состоятся 19 декабря.

Девять креативных проектов в каждом районе столицы организовали молодые минчане. Акцию «Сделай свой выбор» поддержали тысячи студентов и работающая молодежь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».