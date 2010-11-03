В Минске прошла молодежная акция «Сделай свой выбор!»

Шаг влево, шаг вправо, поворот, и только в нужном ракурсе. Две недели репетиций. И все ради того, чтобы вписать свою букву в важную фразу. 200 человек – студенческая молодежь и те, кто уже работает, заявили таким образом о своем выборе, к тому же в цветах белорусского флага.
Светлана Никифорова, участница акции «Сделай свой выбор»:
Мы выбираем, ведь именно молодежи строить будущее.
А здесь, у «Беларуси», тоже говорят о Беларуси. Концертная программа вперемежку с игровой.
Анастасия Межич, участница акции «Сделай свой выбор»:
Я хочу голосовать, участвовать в этом, я не хочу быть отдельно от этого.
На площади Независимости гадают кроссворд. Глава этой семьи вписал по буквам характерную особенность нашего государства.
Кто не прошел мимо, получил билет. Хотя пригласительный для участия в выборах не обязателен, но те, у кого он есть, вряд ли пропустят такое событие.
Евгений Галацкий, участник акции «Сделай свой выбор»:
Эта акция предназначена для того, чтобы привлечь внимание молодежи, чтобы они активно выражали свою гражданскую позицию на выборах, которые состоятся 19 декабря.
Девять креативных проектов в каждом районе столицы организовали молодые минчане. Акцию «Сделай свой выбор» поддержали тысячи студентов и работающая молодежь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».