В Минске прошла конференция Компартии Беларуси

Сейчас в составе Компартии – около шести тысяч участников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидении».
На лицевой стороне – ее фотография средних лет, в которой бы угадывалось шляхетское происхождение. С обратной – изображение Божьей Матери, оберегающей Ядю всю ее длинную жизнь.
На прямой линии с губернатором Брестской области в конце октября большинство брестчан говорили о том, как им сложно добраться из одной точки не самого большого города в другую. И это несмотря на заметно обновленный в последнее время парк автобусов и троллейбусов. В ситуации срочно вынужден был разбираться председатель облисполкома. Он провел по этому поводу экстренное рабочее совещание с участием всех заинтересованных должностных лиц.
Александр Лукашенко ознакомится с развитием Могилева, а также физкультурой и спортом в Могилеве и области.
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