В Минске прошла конференция Компартии Беларуси

Направления работы в современных условиях шестого ноября обсудили на конференции компартии Беларуси. Форум собрал более 100 ученых и специалистов из всех регионов страны.

Сейчас в составе Компартии – около шести тысяч участников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидении».