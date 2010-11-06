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В Минске прошла конференция Компартии Беларуси

06 ноября 2010 15:03
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Направления работы в современных условиях шестого ноября обсудили на конференции компартии Беларуси. Форум собрал более 100 ученых и специалистов из всех регионов страны.

Сейчас в составе Компартии – около шести тысяч участников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидении».

# общество

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