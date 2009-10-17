В Минске прошла акция в поддержку слепого двухлетнего мальчика Вани Цедрика

Велосипедная трасса вдоль Свислочи стала пешей. Полсотни человек прошли 30 километров. К участникам марафона присоединились председатель Белорусской федерации хоккея Владимир Наумов и главный тренер минского «Динамо» Глен Хэнлон.

Велотрасса с восьми утра – словно дорога милосердия. Здесь каждый шаг – шаг навстречу к спасению двухлетнего ребенка. Эти 50 ходоков – Ванин лучик света, увидеть который мальчик пока не может. Из-за отслоения сетчатки, носит линзы больших диоптрий. Позади две операции, впереди еще одна, через год – в Санкт-Петербурге. Но и там у мальчика всего один шанс из сотни. Чтобы вывести его надежду из тени, деньги собирают всемирным спортом.

– У меня на родине, в Канаде, такие акции проводят чуть ли не каждый день. Помогают больным, старикам, детям. Но я впервые участвую в подобном мероприятии. Этому мальчику я лично пожертвую тысячу долларов, – рассказал главный тренер минского «Динамо» Глен Хэнлон.

Владимир Наумов – инициатор благотворительного марафона. Председатель Белорусской федерации хоккея в ходоках не первый год. Его личный рекорд – 100 километров. Это в прошлом году, в этом Владимир собирается быстрым шагом взять дистанцию почти в четыре раза больше.

– Очень хороший день сегодня, нет дождя. Здесь есть люди, которые ходили со мной раньше и сто километров. Идем, обсуждаем планы на будущее, еще остался нереализованным проект похода от Бреста до Минска – рассуждает прямо на ходу Наумов.

От старта до финиша – 30-километровый марш-бросок разбили на пять торговых точек. В импровизированных палатках бесплатно угощают чаем и продают фирменную хоккейную атрибутику. Кепки, майки по цене 50 тысяч рублей. Сегодня это минимальный вклад каждого, кто хочет помочь двухлетнему ребенку вернуть зрение.

Выручку за одежду и сувениры перечислят на расчетный счет в банке. Это сумма около пятнадцати миллионов рублей. Но для семьи маленького Вани такая спортивная поддержка открыла второе дыхание и оказалась дороже денег.

– Тот факт, что люди стали верить в то, что все будет хорошо, поднимает эмоциональный настрой. Но мы рады и тому, что есть. Он стал различать свет, тьму. Для нас это уже большое достижение, – говорит мама Вани Марина Цедрик.

Для клуба «Динамо» эта акция не последняя. Главный тренер собирается каждый месяц помогать больным детям. А свою следующую победу хоккеисты посвятят выздоровлению Вани Цедрика.