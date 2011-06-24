В Минске прошел выпуск факультета Генерального штаба Военной Академии

Это уже четвертый выпуск Генерального штаба в нашей стране. Военные кадры высшего звена факультет готовит уже 5 лет. Его выпускники — офицеры стратегических звеньев в области военной безопасности и обороны страны. Иными словами, специалисты государственного и военного управления.

Вячеслав Шумилов, начальник факультета Генерального штаба Военной Академии Республики Беларусь:

Мы готовим управленцев высшего уровня. Не только для Вооруженных Сил, а в целом для республиканских органов государственного управления. Поэтому сама система подготовки на нашем факультете глубоко завязана с системой государственного и военного управления в рамках Республики Беларусь.

На факультете Генерального штаба учатся не только белорусские офицеры, но и иностранные. В Республике Казахстан возможности получить такое образование пока нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подобный факультет планируют открыть лишь в этом году. Поэтому казахские офицеры перенимают опыт у белорусских коллег.

Марат Уашбаев, выпускник факультета Генерального штаба Военной Академии Республики Беларусь (Казахстан):

Знания, полученные здесь, не пропадут. И они будут применены мной в своей республике. И то, что нас связывает общая военная школа, которую мы получили, дает нам такую возможность, которую другое государство не может дать.

Военную академию Иван закончил с отличием и золотой медалью. Свою карьеру он продолжит уже в должности начальника ракетных войск артиллерии Северо-западного командования Беларуси. И хоть это уже его четвертое образование, каждый раз он находит для себя, что-то новое и интересное.

Иван Богуславский, выпускник факультета Генерального штаба Военной Академии Республики Беларусь:

Очень интересными и очень нужными были знания, полученные в ходе изучения военных стратегий, оперативного искусства, информационного противоборства. Обучение на факультете Генерального штаба позволило мне выйти на качественно новый уровень. На уровень оперативно-стратегического руководства Вооруженными Силами.

За годы своей работы, факультет подготовил более сотни руководителей для всех видов вооруженных войск. В этом году дипломы получили 44 офицера. Среди них 15 выпускников — с отличием, 7 — с золотыми медалями.