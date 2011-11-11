В Минске прошел траурный молебен в память о погибших во время Первой мировой войны

93 года назад окончилась четырехлетняя кровопролитная война. Восточная часть Беларуси тогда представляла собой прифронтовую зону. Под немецкой оккупацией оказалась территория, на которой до сражений проживали два миллиона человек. Всего же в скорбном списке войны – 12 миллионов погибших из разных стран мира.
В Беларуси уделяется особое внимание увековечению памяти павших воинов. На белорусской территории уже 147 воинских захоронений. Специальные поисковый батальон Министерства обороны работает и сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дарюс Кидикас, военный атташе (Литва):
Очень хорошо не забывать такие даты. Мы должны почтить память всех воинов этой войны, несмотря на их национальность. Очень хорошо, что здесь, в Беларуси, организуются такие мероприятия.
Кристина Янеке, историк (Германия):
Это очень важно для самосознания белоусов и осознания этой войны.