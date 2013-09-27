Новости Беларуси. Оратор года-2013. В Минске прошел республиканский конкурс на лучшее устное выступление на японском языке. Традиционно лингвистическое состязание организовали на базе факультета международных отношений БГУ. Организатор проекта – посольство Японии в Республике Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После пятиминутной речи конкурсанты отвечали на вопросы жюри. Разумеется, на японском.

Участницы конкурса:

Это хорошая возможность познакомить и объединить тех людей, кто изучает японский. С носителем языка тоже нечасто встречаешься. Такие конкурсы дают возможность встретиться, вживую поговорить.

Всегда хотела стать переводчиком и, когда появилась такая возможность, поступила именно на японский. Мне кажется, что, естественно, есть перспективы, потому что развиваются взаимоотношения.