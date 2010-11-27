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В Минске прошел первый международный турнир по историческому средневековому бою «Кубок вызова»

27 ноября 2010 15:26
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В рыцарских турнирах сразились более ста представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии.

А все посетители смогли представить себя в роли жителя средневековья — примерить доспехи, исторические костюмы и подержать в руках оружие сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Паулиских, организатор Международного турнира по историческому средневековому бою «Кубок вызова»:
Это первый турнир по историческому средневековому бою. До этого проводились фестивали реконструкторов и другие мероприятия. Но, такого формата мероприятий еще не было, так как у нас здесь участвуют не клубы, а сборные стран.

# общество # Фотофакт

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