В Минске прошел первый международный турнир по историческому средневековому бою «Кубок вызова»

В рыцарских турнирах сразились более ста представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии.

А все посетители смогли представить себя в роли жителя средневековья — примерить доспехи, исторические костюмы и подержать в руках оружие сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Паулиских, организатор Международного турнира по историческому средневековому бою «Кубок вызова»:

Это первый турнир по историческому средневековому бою. До этого проводились фестивали реконструкторов и другие мероприятия. Но, такого формата мероприятий еще не было, так как у нас здесь участвуют не клубы, а сборные стран.