В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Маршрут шествия в этот раз изменили: Деды Морозы с внучками сначала зажгли праздничную иллюминацию на главной елке Беларуси, а потом с Октябрьской площади колонна отправилась прямо к Дворцу спорта. Там всех гостей праздника ждало театрализованное представление и фаершоу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек уже 10 лет подряд открывает в Минске празднование Нового года и Рождества.
Снегурочка:
Это всегда веселый праздник. Для детей, для взрослых. Это создание хорошего настроения.
Дед Мороз:
Все счастливы, довольны. Все в ожидании Нового года.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Празднику дан ход. Он сегодня идет по всей нашей республике.
Состоялось традиционное шествие Дедов Морозов. Год от года оно крепчает. Желающих становится все больше.