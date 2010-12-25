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В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

25 декабря 2010 15:21
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Праздничное шествие собрало рекордное число участников – более 500 человек. К главным героям Нового года присоединились сказочные персонажи и ростовые куклы.

Маршрут шествия в этот раз изменили: Деды Морозы с внучками сначала зажгли праздничную иллюминацию на главной елке Беларуси, а потом с Октябрьской площади колонна отправилась прямо к Дворцу спорта. Там всех гостей праздника ждало театрализованное представление и фаершоу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек уже 10 лет подряд открывает в Минске празднование Нового года и Рождества.

Снегурочка:
Это всегда веселый праздник. Для детей, для взрослых. Это создание хорошего настроения.

Дед Мороз:
Все счастливы, довольны. Все в ожидании Нового года. 

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Празднику дан ход. Он сегодня идет по всей нашей республике.
Состоялось традиционное шествие Дедов Морозов. Год от года оно крепчает. Желающих становится все больше.

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Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Парад Дедов Морозов и Снегурочек

Фаершоу

# общество # Фотофакт

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