В Минске прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Праздничное шествие собрало рекордное число участников – более 500 человек. К главным героям Нового года присоединились сказочные персонажи и ростовые куклы.

Маршрут шествия в этот раз изменили: Деды Морозы с внучками сначала зажгли праздничную иллюминацию на главной елке Беларуси, а потом с Октябрьской площади колонна отправилась прямо к Дворцу спорта. Там всех гостей праздника ждало театрализованное представление и фаершоу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек уже 10 лет подряд открывает в Минске празднование Нового года и Рождества.

Снегурочка:

Это всегда веселый праздник. Для детей, для взрослых. Это создание хорошего настроения.

Дед Мороз:

Все счастливы, довольны. Все в ожидании Нового года.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Празднику дан ход. Он сегодня идет по всей нашей республике.

Состоялось традиционное шествие Дедов Морозов. Год от года оно крепчает. Желающих становится все больше.