В Минске прошел международный саммит «Соединим пространство СНГ»

Он является частью глобальной инициативы Международного союза электросвязи «Соединим Мир» и поможет привлечь инвесторов для развития сектора телекоммуникационных услуг в Беларуси и других странах СНГ

В саммите принимают участие Президенты пяти стран – Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

График главы государства в Национальной библиотеке выдался сегодня, мягко говоря, насыщенным. Сразу по приезду Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарём Международного союза электросвязи Хамадуном Туре. Президент начал беседу с выражения благодарности руководству МСЭ за оказанное Беларуси доверие в плане выбора Беларуси местом проведения регионального подготовительного собрания для стран СНГ к Всемирной конференции по развитию электросвязи 2010 года. В свою очередь господин Туре констатировал прогресс Беларуси в области развития телекоммуникационных технологий, в том числе и с момента своего последнего визита — в последний раз Хамадун Туре посещал нашу страну год назад.

Александр Лукашенко:

Прежде всего хочу вас поблагодарить за то доверие, которое Союзом было оказано Беларуси в плане проведения подобной конференции. Мы в своё время выразили согласие на проведение такой конференции, мы обещали вам провести это мероприятие достойно. И сегодня я вижу по вашим глазам, что Беларусь не подвела Международный союз электросвязи. Ваше мнение было решающим при принятии решения, и я думаю, что вы довольны тем уровнем конференции, которая сегодня проходит здесь.

Хамадун Туре:

Мы удовлетворены этим уровнем. Такого помещения в Европе больше, видимо, нет, и гостеприимство Беларуси является достойным. Очень хорошо, что мы сегодня здесь организуем это мероприятие, которое даёт возможность многим странам поделиться своим опытом.

После двусторонней встречи Александр Лукашенко и Хамадун Туре отправились встречать президентов. В холл национальной библиотеки одни за другим вошли главы Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Завтра все они примут участие в саммите глав государств-членов ЕврАзЭС, который пройдёт там же.

Сегодня же в Национальной библиотеке состоялось специальное заседание в рамках саммита «Соединим пространство СНГ». Саммит открылся сегодня, и главная его цель — содействие развитию информационного общества на просторах Содружества. Открывал специальное заседание Александр Лукашенко. Президент сказал и о нашем Парке высоких технологий, и о реализуемой программе электронной Беларуси, и о том, что наши программисты считаются одними из самых лучших в мире. Риторика выступления главы государства касалась того, что сейчас интеграционные процессы — не те, которые были в 90-е годы. Сейчас интеграция — это скорее информационные технологии.

Александр Лукашенко:

Наша страна накопила значительный опыт во внедрении информационных технологий. Отказавшись от шоковых реформ, мы сумели сохранить присущий Беларуси высокий научный и производственный потенциал. У нас построена покрывающая всю страну сеть волоконно-оптических линий, динамично развивается широкополосный интернет. Не только в столице, но и в областях, в районных городах созданы современные центры обработки данных. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения равного доступа к услугам в городах и сельских населённых пунктах. В этих целях принята и реализуется телекоммуникационная составляющая государственной программы возрождения и развития села. В отделениях связи организуются пункты коллективного пользования, обеспечивающие доступ населения в интернет и к информационным услугам. Беларусь самостоятельно разрабатывает и выпускает средства вычислительной и коммуникационной техники, программное обеспечение.

Сразу после заседания Александр Лукашенко отправился на двустороннюю встречу с Президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым.