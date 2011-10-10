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В Минске прощаются с Народным артистом Беларуси Юрием Бастриковым

10 октября 2011 11:06
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Он ушел из жизни накануне — на 75-м году жизни.

Юрий Бастриков оставил яркий след в истории белорусского искусства. Более трех десятков лет он пел на сцене оперного театра, сыграл весь классический репертуар, в том числе Дон Жуана, Наполеона, князя Игоря.

В последнее время певец редко появлялся на публике, сказывалась тяжёлая болезнь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Супругой выдающегося баритона была прима Национальной оперетты Наталья Гайда. Глубокие соболезнования Народной артистке БССР в связи со смертью ее супруга выразил  Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# общество # Некролог # Белоруссия

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