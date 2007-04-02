В Минске прощаются с белорусскими гражданами, погибшими в Сомали

Траурная панихида началась 2 апреля еще рано утром. Напомним, транспортный самолет Ил-76, выполнявший полет по маршруту Могадишо-Джибути, 23 марта при взлете был обстрелян. На его борту находились 11 летчиков и инженеров. Церемония прощания сегодня проходит и в Витебске. Среди пяти членов экипажа Ил-76, были три жителя этого города. В областную филармонию почтить память пилотов пришли родные, друзья и жители города. Летчиков похоронят на центральной аллее городского кладбища "Мазурино".