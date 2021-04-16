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В Минске пройдут переговоры Михаила Мишустина с Александром Лукашенко и Романом Головченко

16 апреля 2021 06:19
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Новости Беларуси. Российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прибудет 16 апреля в Минск. Как сообщили в Telegram-канале «Пул первого», в полдень запланирована встреча с Президентом Александром Лукашенко. После намечены переговоры уже с белорусским премьером Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдут переговоры Михаила Мишустина с Александром Лукашенко и Романом Головченко-1

Накануне визита в Минск российской делегации важные темы развития двухсторонних отношений Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим коллегой Владимиром Путиным. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

В Минске пройдут переговоры Михаила Мишустина с Александром Лукашенко и Романом Головченко-4

Предыдущие переговоры на уровне глав правительств Беларуси и России прошли в январе в Москве. На них затрагивались вопросы борьбы с пандемией, актуальные направления экономического сотрудничества. Затем в феврале премьеры по телефону обсудили соглашение о перевалке нефтепродуктов и противодействии коронавирусу.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Фотофакт

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