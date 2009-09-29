В Минске пройдет заседание в рамках Международной пограничной конференции

Такое заседание пройдет в Беларуси впервые: в мае нынешнего года в Будапеште наша страна возглавила рабочую группу руководителей погранведомств.
Среди задач встречи - выработка рекомендаций на основе опыта стран-участниц. Они позволят унифицировать систему пограничной безопасности в соответствии с лучшим опытом мировой практики.
Особое внимание уделяется техническим средствам охраны рубежей государств. Также участники форума могут ознакомиться с белорусскими научными разработками, среди которых представлены современные средства паспортного, визового и даже радиационного контроля.